Вирус-вымогатель Petya атаковал российские компании

В результате массовой кибератаки, произошедшей сегодня днем, пострадали и российские компании.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что хакеры взломали все компьютеры правительства Украины. Также атаке злоумышленников подверглись серверы ряда крупных коммерческих организаций, работающих в стране.

Некоторое время назад РИА Новости сообщило, что в число пострадавших от действий хакеров компаний попали и российские. В частности, это «Башнефть» и «Роснефть».

Специалисты определили, что серверы в России и на Украине атаковал криптолокер Petya. Он распространяется в сети так же, как вирус WannaCry.