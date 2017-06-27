Хакеры взломали все компьютеры правительства Украины

На Украине произошла массовая кибератака.

Согласно имеющейся на данный момент информации, злоумышленникам удалось взломать все компьютеры правительства страны. Кроме того, атаке подверглись серверы Нацбанка, ряда предприятий энергетического сектора, мобильных операторов, работающих на Украине.

Как следует из фотографий, размещенных сегодня в украинских СМИ, хакеры потребовали от владельцев взломанных компьютеров по 300 долларов. Появившиеся на мониторах инструкции написаны на английском языке.

Ранее «Аргументы недели» писали, что в мире объявился новый вирус-вымогатель, значительно более опасный, чем ставший печально знаменитым WannaCry.