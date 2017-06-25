Водитель такси в Москве спровоцировал массовую аварию. Инцидент произошел на Ленинском проспекте. Таксист при перестроении на другую полосу подрезал попутную иномарку и спровоцировал массовую аварию.

Водитель такси стал причиной массового ДТП в Москве на Ленинском проспекте, передает телеканал «Известия».

На момент столкновения обе машины двигались на огромной скорости. Мужчина за рулем таксомотора перестроился на крайнюю полосу, по которой в это время на предельной скорости мчалась иномарка. Видео аварии запечатлели камеры видеонаблюдения. Сведений о пострадавших в ДТП пока нет, на проспекте возникла пробка.