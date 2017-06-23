Опубликован список погибших в московской канализации
23 июня 2017, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]
В распоряжении РЕН ТВ оказался список погибших в результате выброса метана в московской канализации. Пятеро рабочих погибли, еще одному мужчине удалось выбраться из коллектора самостоятельно. Он госпитализирован.
Список погибших:
1. Трофимец И.
2. Якобовский А.
3. Фешкин В.
4. Акматов М.
5. Мадимаров С.
Среди погибших — два украинца, двое киргизов и один россиянин.
Как сообщалось ранее, ЧП произошло в канализационном колодце на улице Боженко в тот момент, когда рабочие откачивали из него воду. Пренебрежение мерами технической безопасности привело к отравлению парами метана шести строителей ГУП «Мосэкострой» в московской канализации. Об этом сообщили в столичном главке МЧС.