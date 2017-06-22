МЧС назвало причину гибели рабочих при дорожных работах в Москве

Пренебрежение мерами технической безопасности привело к отравлению парами метана шести строителей ГУП «Мосэкострой» в столичной канализации. Об этом сообщили в столичном главке МЧС.

Точные причины произошедшего будут устанавливаться в дальнейшем.

Как сообщалось ранее, четыре человека погибли, еще один пострадал, по предварительным данным, при проведении работ в канализационном колодце на западе Москвы. ЧП произошло в канализационном колодце на улице Боженко в тот момент, когда пятеро рабочих откачивали из него воду.

Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что погибли пятеро.