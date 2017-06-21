Истребители НАТО снова сопроводили самолет Шойгу, но уже аккуратнее

Про инцидент с истребителями НАТО, которые опасно сблизились с самолетом министра обороны РФ Сергея Шойгу, «Аргументы недели» ранее сообщали. Российские истребители прогнали самолеты Альянса.

Когда Сергей Шойгу возвращался из Калининграда, ситуация с истребителями НАТО повторилась. На этот раз авиация Североатлантического Альянса не рискнула сблизиться с самолетом Шойгу, но сопровождала его самолет на значительном расстоянии, сообщает «Росбалт».

Во время данного полета эскорт российского самолета с министром обороны на борту пополнили бомбардировщики Су-34. Шойгу прилетал в Калининград на выездное заседание коллегии Минобороны по вопросам безопасности.