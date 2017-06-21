Истребители НАТО снова сопроводили самолет Шойгу, но уже аккуратнее
21 июня 2017, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 13+
21 июня 2017, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]
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Семья Фриске не хочет возвращать "Русфонду" миллионы, собранные на лечение Жанны
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//Спорт
Истребители НАТО снова сопроводили самолет Шойгу, но уже аккуратнее
//Криминал
Муж певицы Жасмин угодил в тюрьму на 7,5 лет за крупные хищения денег
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Ким Кардашьян и Канье Уэст заплатят 114 тысяч долларов суррогатной матери
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