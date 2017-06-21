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Российский Су-27 отогнал истребитель НАТО от самолета Шойгу

21 июня 2017, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Российский Су-27 отогнал истребитель НАТО от самолета Шойгу
globallookpress.com

Во время полета в Калининград к самолету министра обороны России Сергея Шойгу, следовавшего с эскортом, пытался приблизиться истребитель НАТО F-16, но его отогнал российский истребитель Су-27.

В Калининграде Шойгу должен был провести выездное заседание коллегии военного ведомства, посвященное вопросам обеспечения безопасности на Западном стратегическом направлении. Самолеты НАТО попытались сопроводить борт министра над нейтральными водами Балтийского моря, передает РИА Новости. Су-27 из сопровождения Шойгу вынужден был продемонстрировать свое вооружение, чтобы препятствовать сближению F-16 с охраняемым бортом. Он встал между натовским и российским самолетами и качнул крыльями, показав свою «экипировку», после чего натовец ретировался.

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Российский Су-27 отогнал истребитель НАТО от самолета Шойгу

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Герой молодежных сериалов признался в распространении наркотиков

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Курянин обокрал сожительницу, чтобы расплатиться по кредитам

Курянин обокрал сожительницу, чтобы расплатиться по кредитам

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Российский дипломат найден мертвым в своей квартире

Российский дипломат найден мертвым в своей квартире

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Сбербанк обнаружил новый способ кражи наличных из банкоматов

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Автомобили столичного каршеринга оборудуют алкозамками

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Цены на билеты на бой Мэйуэзера с Макгрегором превышают 80 тысяч евро

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