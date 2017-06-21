На французский пляж выбросило полторы тонны кокаина

Жандармерия Франции 21 июня обнаружила на побережье курорта Мимизан (это юго-запад страны) свыше 1,5 т кокаина. Наркотик выбросило на берег морскими волнами после крушения лодки наркокурьеров.

Жандармерия считает причастными к наркоторговле семерых граждан Греции, которые двигались на резиновых лодках вдоль французского атлантического побережья и потерпели крушение, пишут «Известия».

Контрабандистов спасли из воды военнослужащие. После того как утопающие оказались на берегу, туда же прибило и свертки с кокаином. Военные вызвали полицейских, а те арестовали порядка десяти человек, которые подозреваются в перевозке наркотиков, стоимость которых оценивается в сто миллионов евро.