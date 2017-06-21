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На французский пляж выбросило полторы тонны кокаина

21 июня 2017, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

На французский пляж выбросило полторы тонны кокаина
globallookpress.com

Жандармерия Франции 21 июня обнаружила на побережье курорта Мимизан (это юго-запад страны) свыше 1,5 т кокаина. Наркотик выбросило на берег морскими волнами после крушения лодки наркокурьеров.

Жандармерия считает причастными к наркоторговле семерых граждан Греции, которые двигались на резиновых лодках вдоль французского атлантического побережья и потерпели крушение, пишут «Известия».

Контрабандистов спасли из воды военнослужащие. После того как утопающие оказались на берегу, туда же прибило и свертки с кокаином. Военные вызвали полицейских, а те арестовали порядка десяти человек, которые подозреваются в перевозке наркотиков, стоимость которых оценивается в сто миллионов евро.

 

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Герой молодежных сериалов признался в распространении наркотиков

Герой молодежных сериалов признался в распространении наркотиков

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Курянин обокрал сожительницу, чтобы расплатиться по кредитам

Курянин обокрал сожительницу, чтобы расплатиться по кредитам

28-летнего курянин взял кредиты сразу в нескольких банках. И чтобы погасить их, два месяца воровал у сожительницы золотые ювелирные изделия, которые затем сдавал в местные ломбарды, - сообщает "Курск-Сити".

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