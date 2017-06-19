Скончавшейся пациентке московской частной клиники перед смертью ввели лидокаин

СМИ стали известны обстоятельства смерти 29-летней москвички, умершей после укола, сделанного в одной из столичных частных клиник.

Как рассказал источник РИА Новости, в больнице женщину принял невролог, помощь которого ей потребовалась. Врач вколол пациентке лидокаин, именно после этого она потеряла сознание. Следователям, проводящим проверку по факту смерти женщины, предстоит выяснить, не был ли лекарственный препарат поддельным.

Как ранее в понедельник писали «Аргументы недели», этот инцидент произошел 9 июня. Обратившейся в частное медучреждение женщине стало плохо после укола. Впоследствии москвичка скончалась в муниципальной больнице, куда ее доставили для оказания помощи.