Женщина умерла после укола в частной московской клинике

Сотрудники Следственного комитета выясняют подробности смерти пациентки, скончавшейся после укола, сделанного в одной из частных больниц Москвы.

Инцидент произошел 9 июня. По информации, имеющейся в распоряжении следственных органов, 29-летней женщине стало плохо после инъекции в частном медучреждении. Потерявшую сознание пациентку доставили в муниципальную больницу, где она вскоре умерла.

В настоящее время СК проводит по данному факту проверку. Правоохранителям предстоит определить, присутствовали ли в действиях сделавших укол медиков признаки состава преступления.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что в Подмосковье несовершеннолетняя роженица потеряла ребенка после укола в роддоме.