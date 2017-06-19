Женщина умерла после укола в частной московской клинике
19 июня 2017, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники Следственного комитета выясняют подробности смерти пациентки, скончавшейся после укола, сделанного в одной из частных больниц Москвы.
Инцидент произошел 9 июня. По информации, имеющейся в распоряжении следственных органов, 29-летней женщине стало плохо после инъекции в частном медучреждении. Потерявшую сознание пациентку доставили в муниципальную больницу, где она вскоре умерла.
В настоящее время СК проводит по данному факту проверку. Правоохранителям предстоит определить, присутствовали ли в действиях сделавших укол медиков признаки состава преступления.
Ранее «Аргументы недели» писали о том, что в Подмосковье несовершеннолетняя роженица потеряла ребенка после укола в роддоме.