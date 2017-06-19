Причину столкновения поездов на Курском вокзале назвали в СК

Следователи выяснили, по какой причине сегодня днем столкнулись поезда на Курском вокзале.

Как сообщили в Следственном комитете, основной версией случившегося является отказ стрелочного перевода. В настоящее время ведомство продолжает выяснять подробности происшествия.

О железнодорожном инциденте, произошедшем в Москве, «Аргументы недели» писали ранее в понедельник. Изначально сообщалось, что на Курском вокзале сошла с рельсов электричка. Впоследствии выяснилось, что причиной этого стало столкновение с другим поездом.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших пока не поступало.