Экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили на улицах Кривого Рога (Украина, Днепропетровская область) принимали хорошо и неприятностей скандальному политику ничто не предвещало.

Саакашвили прибыл в город, чтобы проинспектировать итоги прокурорской проверки по факту превышения полномочий членами местного горсовета, спишут «Известия».

Саакашвили считает, что украинская Прокуратура закрывает уголовные дела в обмен на услуги от фигурантов этих дел. Бывший губернатор вообще активно критиковал современное украинское правительство за то, что оно, по словам Саакашвили, погрязло в коррупции.

Яйца в Саакашвили полетели, когда он возлагал цветы к монументу погибшим воинам АТО. Хулиганов было двое, - один из них (его полиция и задержала) подбежал к Саакашвили и плеснул на него зеленкой.

Бывший губернатор от летящего яйца увернулся, а зеленку назвал посвящением в Партию зеленых.