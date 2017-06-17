Под Петербургом два грузовика сплющили "Ладу Калину"
17 июня 2017, 21:53 [ «Аргументы Недели» ]
Авария случилась во Всеволжском районе. Водитель самосвала врезался в стоящий на светофоре легковой автомобиль. Удар был настолько сильным, что легковушку в буквальном смысле расплющило о стоявший перед ней грузовик.
На месте ДТП работают сотрудники МЧС. Трагедия произошла сегодня днем на 8-м километре автодороги Юкки — Кузьмолово. В "Ладе" погибла водитель - женщина 1982 года рождения и её пассажир - мужчина 1984 года рождения.
фото: spbvoditel.ru