В Москве пожар произошел в психоневрологическом интернате

В Москве в субботу пожар произошел в здании психоневрологического интерната. Порядка 120 пациентов и сотрудников интерната, по уточненным данным, эвакуировали спасатели. Погибших и пострадавших нет.

Возгорание около полудня произошло в здании по адресу: улица Каховка, дом 8. Загорела крыша одного из корпусов интерната. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

По данным МЧС, пожар на кровле здания был потушен в 12.17 мск. Эвакуированные люди возвращаются обратно в корпус интерната.

Ранее СМИ сегодня сообщали об эвакуации из горящего психоневрологического интерната почти 500 пациентов.