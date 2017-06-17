В чувашском городе Цивильск пропала девочка Настя Осипова

В Чувашской Республике в городе Цивильск пропала 11-летняя девочка Анастасия Осипова. Девочка ушла из дома, расположенного по улице Центральная, около 15 часов 15 июня, вышла гулять во двор и пропала. С тех пор о местонахождении Насти ничего неизвестно.

Ребенка ищут полиция и волонтеры, более 400 человек.

На сайте МВД Чувашии опубликована приметы девочки: на вид 11-12 лет, рост 110-120 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч. Глаза голубые, уши оттопыренные. Особые приметы: на шее справа имеется родинка 1-2 мм. Одета в голубую бейсболку с надписью «NIKE», спортивную кофту голубого цвета, спортивное трико серого цвета, серые кроссовки с синими полосками.

Ввсех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам: (8352) 62-05-91 или 02 (102 с сотового телефона). Вознаграждение за любые сведения, способные помочь в розыске девочки, гарантируется.