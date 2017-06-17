Пострадавший от урагана 29 мая скончался в столичной клинике

Пострадавший в результате урагана, который обрушился на Москву 29 мая, скончался в одной из больниц Москвы. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, спасти его жизнь медикам не удалось.

По данным "Интерфакс", в настоящее время в больницах столицы находятся еще восемь пострадавших в результате аномальных погодных явлений, среди них - три мужчины, четыре женщины и трехлетний ребенок. Один из госпитализированных находится в крайне тяжелом состоянии.

"Аргументы недели" сообщали ранее, что в московском регионе погибли 16 человек, 10 из них - в столице.

Ураганный ветер с грозой обрушился на Московский регион 29 мая, порывы ветра достигали 28 м/с.