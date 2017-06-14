Отец найденного на Урале малыша поблагодарил всех участников поисков

Отец найденного на Урале четырехлетнего мальчика поблагодарил всех участников поисков. Ребенка, пропавшего 10 июня в районе Рефтинского водохранилища в Свердловской области, сегодня, 14 июня, нашли в лесу.

В поисках малыша принимали участие более 600 человек: полиция, спасатели, следователи, и волонтеры. В поисковых мероприятиях применялись беспилотные летательные аппараты, водолазы осматривали акваторию водохранилища и береговую линию.

"Всем огромное, большое спасибо. То, что он живой… Огромный поклон всем, кто его искал", - цитирует отца мальчика РЕН-ТВ.

Родители едут в больницу к сыну. Мальчик в Екатеринбурге, госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу № 1. Находится в реанимации. Медики говорят, что ребенок в сознании, его состояние стабильно тяжелое.

По словам замначальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Сергея Щербакова, ребенка в лесу спасло то, что он был одет в теплую куртку. "Четыре дня он пил воду из болота, питался побегами сосен", - цитирует ТАСС Щербакова.

"Аргументы недели" писали, что участники поисковой операции обнаружили ребенка в 7 км от места пропажи, в районе линии электропередачи. Мать и отец ребенка уже прошли проверку на детекторе лжи, они не причастны к пропаже сына.