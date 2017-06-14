Пропавший на Урале 4-летний ребенок обнаружен на пятые сутки поисков

На пятые сутки поисков в Свердловской области нашелся четырехлетний мальчик Дима Песков, приехавший к Рефтинскому водохранилищу вместе с родителями. Мальчик хоть и жив, но находится в плохом состоянии.

Его госпитализировали в больницу с помощью вертолета. Участники поисковой операции обнаружили ребенка в 7 км от места пропажи, в районе линии электропередачи. Поздно вечером во вторник после дождя спасателям удалось обнаружить свежие следы ребенка. Утром нашелся и сам Дима.

Опасность для маленького ребенка представлял не только густой лес и болото, но и хищные звери, обитающие в тех местах. Дрон, задействованный в поисках, обнаружил поблизости медведя и лося.

9 июня семья прибыла к Рефтинскому водохранилищу на отдых, они ночевали в палатке, а утром отец с сыном отправились в лес за дровами. Примерно через 100 метров ребенок захотел вернуться к матери и отец его отпустил. Однако до места мальчик не добрался.



