Еще один стрелок обезврежен стражами порядка в подмосковном поселке

В подмосковном поселке им. Цюрупы сотрудниками правоохранительных органов обезврежен мужчина 1979 года рождения, открывший стрельбу из окна квартиры сожительницы на улице Центральной.

По данным пресс-службы подмосковной полиции у задержанного стрелка изъято гладкоствольное ружье, которое на него не зарегистрировано.

Полицейские и сотрудники Росгвардии обезоружили и доставили стрелявшего для выяснения обстоятельств произошедшего. В настоящее время стражами порядка по данному факту проводится проверка.

Напомним, 10 июня из окна своего дома в поселке Кратово Раменского района Подмосковья открыл стрельбу по прохожим Игорь Зенков. Тогда стрелок действовал профессионально и лишил жизни четырех человек, еще четверо были ранены. В Кратово погибли 47, 52 и 49 - летние мужчины, 33-летняя местная жительница позднее скончалась в больнице. Теперь следователям предстоит дать оценку действиям преступника и установить мотивы, по которым он совершил правонарушение.