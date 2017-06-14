СКР: Криминала в смерти Илоны Новоселовой нет

По данным ГСУ СК РФ по Москве, в смерти победительницы популярного теле-шоу "Битва экстрасенсов" Илоны Новоселовой, выпавшей из окна шестого этажа дома на Шоссе Энтузиастов в Москве, не нашли криминала.

В настоящее время стражи порядка проводят доследственную проверку по факту гибели 30-летней финалистки теле-шоу. Как отмечают следователи, видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти женщины, не обнаружено.

По словам очевидцев, незадолго до трагедии девушка поссорилась со своим молодым человеком. Знакомые пары предполагают, что причиной ссоры было желание бойфренда девушки уехать из Москвы в Челябинск.

По словам родных, Илона предчувствовала свою смерть, а незадолго до падения попросила прощения у матери. При этом мать погибшей рассказала, что Илона неоднократно говорила о планах самоубийства.