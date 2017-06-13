Победительница "Битвы экстрасенсов" погибла, упав с шестого этажа
Илона Новослева скончалась после падения с высоты
13 июня 2017, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]
Победительница популярного теле-шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова погибла, выпав из окна шестого этажа одного из зданий на Шоссе Энтузиастов в Москве.
О гибели участницы "Битвы экстрасенсов" Илоны Новоселовой сообщили очевидцы, - передает Лайф.
Как стало известно "МК", о вторник с утра Илона ругалась со своим возлюбленным. С уроженцем Челябинска она живет два года. Молодой человек собирался уехать на свою родину в Челябинск, а Илона не хотела с ним расставаться.
По словам родных, Илона предчувствовала свою смерть. Незадолго до падения, она попросила прощения у матери.