Победительница популярного теле-шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова погибла, выпав из окна шестого этажа одного из зданий на Шоссе Энтузиастов в Москве.

О гибели участницы "Битвы экстрасенсов" Илоны Новоселовой сообщили очевидцы, - передает Лайф.

Как стало известно "МК", о вторник с утра Илона ругалась со своим возлюбленным. С уроженцем Челябинска она живет два года. Молодой человек собирался уехать на свою родину в Челябинск, а Илона не хотела с ним расставаться.

По словам родных, Илона предчувствовала свою смерть. Незадолго до падения, она попросила прощения у матери.