Из Чернобыльской АЭС пошел дым
13 июня 2017, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила сегодня о чрезвычайном происшествии на Чернобыльской АЭС. Там произошло задымление третьего энергоблока.
Задымление было ликвидировано с помощью cотрудников МЧС. В сообщении указывается, что радиационное состояние помещений блока №3 и территории ЧАЭС не изменилось.
Напомним, что Третий энергоблок был запущен в 1981 году, и в декабре 2000 года навсегда был остановлен по решению властей.
Ранее сообщалось, что в зоне АТО со стороны Украины воюет зараженная техника из Чернобыля.