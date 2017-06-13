Из Чернобыльской АЭС пошел дым

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила сегодня о чрезвычайном происшествии на Чернобыльской АЭС. Там произошло задымление третьего энергоблока.

Задымление было ликвидировано с помощью cотрудников МЧС. В сообщении указывается, что радиационное состояние помещений блока №3 и территории ЧАЭС не изменилось.

Напомним, что Третий энергоблок был запущен в 1981 году, и в декабре 2000 года навсегда был остановлен по решению властей.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО со стороны Украины воюет зараженная техника из Чернобыля.