В реанимации остаются 19 пострадавших в ДТП паломников

В ночь на 12 июня в районе поселка Хохотуй в Забайкалье произошло серьезная авария с участием пассажирского автобуса, перевозившего паломников. Транспортное средство, в котором находился 51 человек, упал с 30-метровой насыпи и перевернулся. Погибли 13 человек.



Медики продолжают бороться за жизни уцелевших людей. На данный момент 19 человек находятся в реанимации, одна девочка - в состоянии комы, она подключена к аппарату вентиляции легких, сообщает ТАСС. Состояние второго ребенка оценивается как стабильно тяжелое, девочка перенесла операцию и находится в сознании. Пострадавшие госпитализированы в больницы Забайкальского края и Бурятии.

Ранее «Аргументы недели» публиковали поименный список всех пострадавших.



