Опубликован полный список пострадавших паломников и места их госпитализации

Министерство здравоохранения Забайкальского края обнародовало предварительный список погибших и пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом на 702 километре трассы Байкал. В аварии погибли 12 человек.

Личности трех погибших родственники уже опознали, остальные еще не прибыли в Читу. Это Новак А.Ю., 1989 г.р., Масленникова С.Г., 1973 г.р., Распопова О.Л., 1972 г.р., Одиноких Ю., Беломестнова (имя неизвестно) умерла по пути в больницу. Ранее сообщалось, что погиб и водитель автобуса, который вез паломников из села Красный Чикой, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского, в Читу. Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.

В списке имена 37 пострадавших пассажиров автобуса: 34 из них находятся в больницах Забайкальского края и Республики Бурятия, трое уже покинули стационар.



























