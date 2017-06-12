Навальный в суде нажал не на ту кнопку

Про арест оппозиционера Алексея Навального ранее «Аргументы недели» сообщали. Навальный даже не попал на организованную им акцию, его взяли прямо в подъезде дома и доставили в здание Симоновского суда.

Суд не успел приступить к рассмотрению дела в отношении оппозиционера, как Алексей Навальный «отличился», передают «Вести.ру».

Сотрудники суда хотели включить кондиционер и Навальный, желая им помочь, нажал не на ту кнопку, включив сирену эвакуации при ЧС.

Сирену удалось отключить и судебное заседание продолжилось. Навальному может грозить 30 суток ареста и штраф до 300 тысяч рублей. После акции 26 марта Навальному дали 15 суток ареста.