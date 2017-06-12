Последние подробности поисков четырехлетнего ребенка на Урале

В Свердловской области продолжаются поиски четырехлетнего мальчика, пропавшего 10 июня в районе Рефтинского водохранилища, куда он приехал с родителями на пикник. Мать и отец ребенка уже прошли проверку на детекторе лжи, они не причастны к пропаже сына.

Спасатели сообщают последние подробности с места поисков, которые продолжаются уже третий день с привлечением 350 человек и собак. Вертолет бессмысленно использовать, поскольку в этих местах растет густой лес. Беспилотник, оснащенный тепловизором, обнаружил медведя и лося, что насторожило сыщиков. Хищник мог утащить ребенка в берлогу или съесть, хотя это маловероятно.

Ранее рыбаки рассказали, что видели мальчика у своей палатки, он перепутал место стоянки. В поисках матери он мог заблудиться по дороге. Одет ребенок тепло, в зимнюю одежду.

Позже, в 6 км от места операции были обнаружены следы детской обуви, похожие на следы сапог, в которые был обут мальчик. Они обрываются возле небольшого болота. Водолазы должны были обследовать это место, но пока об этом ничего не известно.

Неподалеку от Рефтинского водохранилища отец с сыном отправились собирать дрова для того, чтобы устроить семейный пикник. Но по дороге ребенок решил вернуться к матери, и отец не стал его удерживать. Больше мальчика никто не видел.



