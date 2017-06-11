СК начал проверку по факту ДТП автобуса в Забайкалье, где погибли 11 человек

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с паломниками в Забайкальском крае. По последним данным, жертвами аварии стали 11 человек. Один человек скончался в больнице.

По данным СКР, в ночь на понедельник в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края на 702 километре трассы "Байкал" Иркутск - Чита автобус марки KIA съехал на обочину дороги и перевернулся, в результате чего на месте происшествия погибли 10 человек. Следователи приступили к работе на месте происшествия.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что из Москвы в Забайкальский край направлены сотрудники центрального аппарата ГАИ России для оказания помощи следственно-оперативной группе по установлению причин и обстоятельств ДТП.