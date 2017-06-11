В Забайкалье под Читой перевернулся пассажирский автобус, много погибших
11 июня 2017, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]
В Забайкальском крае в воскресенье пассажирский автобус попал в ДТП, в результате восемь человек погибли. 42 человека пострадали.
Как стало известно, автобус, следовавший в Читу, перевернулся на 702-м километре федеральной трассы в районе села Хохотуй.
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, в результате транспортное средство съехало в кювет и перевернулось на крышу, - передает Лайф.
Предположительно, в салоне автобуса находился 51 пассажир. Пострадавшие пассажиры госпитализированы в больницу в Петровск-Забайкальске. Их состояние уточняется.
На месте аварии работают спасатели, пожарные и сотрудники полиции. Подробности уточняются.