В Забайкалье под Читой перевернулся пассажирский автобус, много погибших

В Забайкальском крае в воскресенье пассажирский автобус попал в ДТП, в результате восемь человек погибли. 42 человека пострадали.

Как стало известно, автобус, следовавший в Читу, перевернулся на 702-м километре федеральной трассы в районе села Хохотуй.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, в результате транспортное средство съехало в кювет и перевернулось на крышу, - передает Лайф.

Предположительно, в салоне автобуса находился 51 пассажир. Пострадавшие пассажиры госпитализированы в больницу в Петровск-Забайкальске. Их состояние уточняется.

На месте аварии работают спасатели, пожарные и сотрудники полиции. Подробности уточняются.