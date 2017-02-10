В Санкт-Петербурге обнаружили труп младенца

Труп грудного ребенка обнаружили фактически в черте города, в лесополосе на улице Камышовой у дома № 54 Санкт-Петербурга. В настоящее время следствие проводит необходимые действия по установлению убийцы.

Известно, что труп грудного мальчика 10 февраля вечером обнаружила одна из местных жительниц, сообщает РИА Новости. Труп ребенка был просто выброшен в снег.

Женщина вызвала полицию. Пока нет сведений, что именно послужило причиной смерти ребенка. Следователи проводят осмотр места происшествия в поисках каких-либо улик, которые помогут расследованию. Пока инцидент никак не квалифицирован, то есть нет данных, убийство ли это или несчастный случай. Эксперты еще не сделали своих выводов.