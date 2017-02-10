Под Тулой на рабочих в ангаре рухнула крыша, есть погибшие

В Чернском районе Тульской области в настоящее время спасатели разбирают завалы рухнувшей крыши ангара, а полиция опрашивает свидетелей происшествия. На данный момент известно о троих погибших.

Инцидент произошел в деревне Поповка Чернского района 10 февраля. Рабочие цеха по переработке картофеля (мойка) занимались своим делом, когда на них обрушилась крыша ангара, сообщает портал Myslo.

Известно, что предприятие, где произошло несчастье, называется «Максим Горький». Пока точных данных о пострадавших и жертвах нет, но по предварительной информации, погибло трое рабочих. Директор предприятия Андрей Самошин отказался комментировать это ЧП.