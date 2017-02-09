Три человека погибли в массовом ДТП в Подмосковье
9 февраля 2017, 10:23 [ «АН-онлайн» ]
Массовое ДТП с погибшими произошло сегодня утром в Московской области.
Согласно информации, которую распространила Госавтоинспекция, около 8.00 на Минском шоссе Mitsubishi выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota и Volkswagen, после чего врезался в Audi. В результате инцидента смертельные травмы получили водитель первой иномарки, водитель и пассажир Audi. Причину аварии, приведшей к трагическим последствиям, выяснят сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия.
Ранее «АН-онлайн» писали о столкновении в Раменском районе Подмосковья двух легковушек. В аварии погиб один человек, еще шесть пострадали.
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