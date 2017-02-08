В Екатеринбурге девочка упала с 6 этажа и выжила

Шестилетняя девочка выпала из окна на восьмом этаже жилого дома в Екатеринбурге. Причины трагедии пока неизвестны, но ребенок чудом сумел выжить, получив различные травмы. Девочка госпитализирована.

Девочка 2011 года рождения выжила, выпав из окна на восьмом этаже. Инцидент произошел в доме № 34 на улице Машиностроителей в Екатеринбурге, передают «Вести.ру».

Известно, что ребенок пи падении получил несколько переломов и травмы головы. Следственный комитет региона проверяет все факты инцидента и пока не сообщает о виновных и о состоянии девочки.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о ребенке, который чудом выжил при падении из окна на 16-м этаже дома.