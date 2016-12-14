В Москве ребенок выжил после падения с 16 этажа

Шестилетний ребенок выжил после падения из окна шестнадцатого этажа многоэтажного жилого дома, расположенного на востоке Москвы. В данный момент врачи борются за его жизнь.

Инцидент произошел сегодня днем в столичном районе Новокосино. Ребенок упал с шестнадцатого этажа и выжил. Врачи Авиационного центра провели реанимационные мероприятия, а затем вертолетом доставили пострадавшего в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В настоящее время врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое.

Подробности произошедшего пока неизвестны. По данным Life, пострадавших было двое: 14-летний подросток погиб на месте.

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