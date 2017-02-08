В аварии на 21-м километре внутригородской платной автодороги в Санкт-Петербурге перед выездом на Богатырский проспект в 11.00 произошла авария с семью машинами, среди которых была и машина «скорой помощи».

Об аварии на Питерской ЗСД сообщает 8 февраля пресс-служба регионального ГИБДД. В свою очередь, в социальных сетях очевидцы произошедшего говорят о то, что у «скорой» повреждена только задняя часть кузова. Есть сведения о двух женщинах, получивших в этой аварии травмы средней степени тяжести.

В настоящее время на месте массового ДТП работают спасатели и следователи полиции. Выясняются все обстоятельства аварии.