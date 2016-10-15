В Петербурге не регистрируют автомобили и не меняют водительские права

Во всех МРЭО ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошел сбой в работе баз данных, из-за чего предоставление госуслуг по регистрации авто и замене водительских прав временно приостановлено.

Когда система восстановит свою работу, пока неизвестно, передает «Росбалт». Все неисправности обещают устранить к 17 октября, но это срок ориентировочный, уточняют в МРЭО. Это уже не первый инцидент с сервисом госуслуг в Санкт-Петербурге.

Такие сбои происходят регулярно: зависает база данных, расположенная в Москве, – ФИС (Федеральная информационная система) ГИБДД МВД РФ – из-за сильной перегрузки для функционала такого состояния. В случает такого «зависания» нельзя ни машину зарегистрировать, ни поменять водительское удостоверение, ни проверить авто на угон и т.п.