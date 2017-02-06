Из-за вспышки норовируса в Екатеринбурге закрываются детсады

В микрорайоне Синие Камни на востоке Екатеринбурга закрываются детские сады. Причиной прекращения деятельности дошкольных учреждений стала кишечная инфекция.



На прошлой неделе с симптомами острой кишечной инфекции в больницы Екатеринбурга обратились шесть воспитанников детского сада № 75. У воспитанников садика выявлен норовирус второго типа. По информации СМИ, с симптомами кишечной инфекции в больницы Екатеринбурга обратились также воспитанники садиков № 308 и 62.



В ходе проверки деятельности детского сада № 75 на улице Народной Воли, 76а, выявлены нарушения санитарных норм. В частности, в детском саду нарушались правила приготовления дезинфицирующих растворов, недостаточно тщательно мылась посуда и неправильно хранились продукты питания. С 25 января по 2 февраля в больницы Екатеринбурга обратились шестеро детей с симптомами отравления. В ходе исследования проб воды, пищи, сырья и смывов выяснилось, что возбудителем кишечной инфекции стал норовирус второго типа.