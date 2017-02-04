Житель Норильска попытался убить возлюбленную, а затем поджег себя

Страшный и трагический инцидент произошел в Норильске. Один из местных жителей из ревности напал и попытался убить свою возлюбленную, а затем покончил с собой, совершив самосожжение.

Женщина была доставлена в больницу с несколькими ножевыми ранениями, сообщает РИА Новости. Она рассказала, что мужчина пришел к ней домой и попытался убить из ревности, а затем скрылся в неизвестном направлении. Его тело было найдено в тот же день после тушения пожара в одной из квартир. Рядом пожарные нашли пустую канистру из-под бензина. Предполагается, что погибший, вернувшись домой, облил себя бензином и поджег.

В настоящий момент пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии. По факту произошедшего начата проверка.

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