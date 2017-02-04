Погибшая москвичка Наталья Меламед оставила предсмертную записку

В кармане 23-летней москвички Натальи Меламед, тело которой было обнаружено накануне в Красногорском лесу, найдена предсмертная записка.

Предполагается, что девушка написала послание незадолго до своей гибели, пишет портал Life. Содержание записки следственные органы не раскрывают.

Напомним, Наталья Меламед пропала на прошлой неделе после конфликта со своими родителями и молодым человеком. В поисках исчезнувшей девушки было задействовано 250 человек. В пятницу тело москвички нашли в лесном массиве. Вопреки первоначальной версии об убийстве, на теле Меламед не обнаружено следов насилия. Согласно предварительным выводам экспертов, она замерзла насмерть.