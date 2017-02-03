Нашли в позе эмбриона: в СКР раскрыли подробности гибели Натальи Меламед

Стали известны некоторые подробности гибели 23-летней Натальи Меламед, тело которой было обнаружено в подмосковном лесу спустя неделю после начала поисков.

Напомним, девушка ушла из дома после ссоры со своими родителями. Она попыталась обратиться к своему молодому человеку, но он посоветовал ей вернуться домой. После этого Наталью никто не видел.

Тело девушки было обнаружено в лесу неподалеку от подмосковного Красногорска. Внешний осмотр не дал никаких результатов: следов насилия на теле найдено не было. Причину смерти предстоит установить судмедэкспертам, но уже сейчас следователи предполагают, что девушка, скорее всего, просто замерзла насмерть: ее тело было найдено в позе эмбриона, характерном для случаев переохлаждения, сообщает РЕН ТВ. Кроме того, рядом с телом были обнаружены пустые бутылки из-под пива и таблетки успокоительного.

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