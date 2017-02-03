В Дамаске обстреляли российское посольство

Под минометный обстрел 3 февраля попало российское посольство в самой древней столице мира. Сообщается, что обстрел велся из минометов, причем обстрел велся дважды. Жертв среди дипломатов удалось избежать.

Известно, что стреляли из района Джобар, который контролируют боевики, пишет «РГ».

Одна из самодельных мин взорвалась прямо на территории дипломатического ведомства между жилыми зданиями и офисами, а другая – в двух десятках метров от парадного въезда в дипмиссию. Огонь велся явно прицельно и целью террористов было сорвать мирные переговоры и весь политический процесс, направленный на мирное урегулирование сирийского кризиса. В российском МИДе заявили, что данное преступление безнаказанным не останется и мирные процессы в Сирии продолжатся.