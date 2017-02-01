Арестован подросток, подозреваемый в убийстве ровесника на парковке ТЦ

Сегодня стало известно об аресте шестнадцатилетнего подростка, который подозревается в убийстве юноши на парковке одного из торгово-развлекательных центров Подмосковья.

Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области, где также отметили, что в отношении подозреваемого в совершении убийства ровесника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи продолжают проводить целый ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе конфликта на парковке торгового центра "Вегас" от ножевого ранения скончался подросток.