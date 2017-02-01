В Чите сотрудники детдома скрыли попытку суицида и аборт воспитанниц

Детский дом в Чите, скандально известный фактами о жестоком обращении с воспитанниками, снова попал в центр скандала.

Теперь сотрудники детдома скрыли попытку суицида девушки-подростка, а также аборт ее ровесницы. Как уточняет официальный представитель регионального главка Следственного комитета РФ Егор Марков в понедельник, 30 января, в следственное управление региона поступило заявление Уполномоченного по правам ребенка в крае, в котором содержалась информация о противоправных деяний в Читинском центре. После этого было назначено проведение доследственной проверки, передает РИА "Новости". Несколько работников детдома сообщили омбудсмену о попытке суицида пятнадцатилетней воспитанницы, а также о проведении аборта ее ровеснице. Якобы учреждение умолчало об этих инцидентах и не сообщило ничего в правоохранительные органы.

В скором времени будет изъята все необходимая документация, а также проведены беседы с сотрудниками центра и его воспитанниками.