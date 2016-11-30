Московский детский дом четыре дня скрывал информацию об избитом сироте

В среду, 30 ноября, стало известно, что руководство детского дома "Полярная звезда" в течение четырех дней скрывало информацию об избиении сироты воспитателем от Департамента соцзащиты населения.

Об этом стало известно в ходе специальной пресс-конференции ведомства, где отметили, что воспитатель применил силу к сироте, проживающему в детдоме 23 ноября, однако указ об увольнении сотрудника учреждения был издан лишь 27 числа. Представители Департамента соцзащиты населения отметили, что это произошло лишь после того, как из отпуска вышел руководитель "Полярной звезды", передает Life.

Интересно, что руководство детдома призналось в том, что инцидент намеренно скрывался.