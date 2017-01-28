Женщина с ребенком на руках бросилась на рельсы в московском метро

Утром в субботу, 28 января, в московском метро на рельсы упали женщина и ребенок.

Страшный инцидент произошел на станции метро "Молодежная", двухлетнего мальчика в настоящий момент осматривают врачи, но уже известно, что он не получил серьезных травм. Состояние его матери оценивается медиками как крайне тяжелое - она получила травмы тела и головы, передает портал Life.

Ранее сообщалось, что человек с ребенком на руках бросился под приближающийся поезд. Машинист применил экстренное торможение.