Пенсионер с боевой гранатой держал в страхе целый район под Саратовом

В минувшую субботу, 21 января, под Саратовом пенсионер с боевой гранатой напугал жителей города Ртищева.

Позже мужчина сообщил, что привез боеприпас из Афганистана, где когда-то служил, однако эта информация оказалась ложной. На самом деле гранату он взял у пасынка 16 лет назад, чтобы взорвать в озере во время рыбалки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".