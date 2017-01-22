На МКАД аварийно сел вертолет

На поле между Ярославским и Щелковским шоссе, что на северо-востоке московской кольцевой автодороги, 22 января совершил аварийную посадку вертолет. Известно, что при посадке никто не пострадал.

Место аварийной посадки вертолета правоохранители обозначают как 98 километр, точнее, рядом с ним, на внешней стороне дороги, передают «Вести.ру».

Движение по МКАД перекрыто, на месте происшествия работают спасатели. Известно, что возгорания нет, не говорится и о пострадавших и о причинах экстренной посадки. Какой службе принадлежит винтокрылая машина или какому лицу, тоже пока неизвестно. Подробности произошедшего выясняет полиция.