На Ямале экстренно сел вертолет Ми-8

Утром в воскресенье, 27 ноября, на Ямале совершил экстренную посадку вертолет Ми-8.

Согласно последним данным источника в экстренных службах, инцидент произошел из-за отказа двигателя в летательном аппарате. Вертолет, как сообщает "Газета.Ru", после вылета с площадки Полярный командир воздушного судна сообщил о том, что левый двигатель перестал функционировать.

Уточняется, что вертолет выполнял перелет при низких температурах в полярных условиях, вероятно, это и стало причиной случившегося. В результате аварийной посадки никто не пострадал.