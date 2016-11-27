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На Ямале экстренно сел вертолет Ми-8

27 ноября 2016, 11:34 [ «АН-онлайн» ]

На Ямале экстренно сел вертолет Ми-8
фото: globallookpress.com

Утром в воскресенье, 27 ноября, на Ямале совершил экстренную посадку вертолет Ми-8.

Согласно последним данным источника в экстренных службах, инцидент произошел из-за отказа двигателя в летательном аппарате. Вертолет, как сообщает "Газета.Ru", после вылета с площадки Полярный командир воздушного судна сообщил о том, что левый двигатель перестал функционировать.

Уточняется, что вертолет выполнял перелет при низких температурах в полярных условиях, вероятно, это и стало причиной случившегося. В результате аварийной посадки никто не пострадал.

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