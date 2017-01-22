В Комсомольске-на-Амуре произошла массовая драка подростков, один скончался

Во дворе одного из домов Комсомольска-на-Амуре произошла массовая драка подростков.

В результате стычки, согласно последней информации, от ножевого ранения скончался один из мальчиков, ему было 15 лет. Как уточняет Life, ссылаясь на данные источника, в драке принимали участие семь человек: ученики школы, первокурсник строительного колледжа и его товарищ.

В какой-то момент вместо кулаков в ход пошел нож, вследствие чего один подросток пострадал, а второй скончался от раны, несовместимой с жизнью. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.