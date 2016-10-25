Московские подростки учинили массовую драку

Во вторник, 25 октября, на западе Москвы произошла массовая драка, которую устроили подростки.

Согласно информации, предоставленной очевидцами, инцидент произошел в лесу неподалеку от стадиона "Медик". Как сообщает сегодня портал Life, выяснение отношений состоялось между двумя группами молодых людей - они собрались и начали методично избивать друг друга. Уточняется, что драка продолжалась в течение нескольких минут, а затем враждующие "кланы" разошлись.

Есть данные о том, что в массовой драке принимали участие не менее пятидесяти человек. Кроме того, ряд свидетелей озвучил версию о том, что подростки выкрикивали речевки болельщиков ФК "Спартак".