Пьяный калужанин открыл с балкона стрельбу из автомата

В полицию города Калуги обратились местные жители, обеспокоенные звуками хлопков, очень напоминавшими выстрелы. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили подвыпившую компанию.

Как сообщают местные СМИ, компания собралась в квартире дома по улице Малоярославецкой, чтобы отметить праздник. В процессе застолья один из мужчин, разгоряченный спиртными напитками, взял хранившийся в квартире автомат, вышел на балкон и открыл стрельбу.

В результате этого инцидента никто не пострадал: автомат был заряжен холостыми патронами. Мужчина признался в содеянном и в настоящий момент находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

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